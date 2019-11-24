"Лучше быть красным, чем мертвым": Лавров вспомнил первый советский "мем" в ООН

СЕГОДНЯ 12:49 2019-11-24T12:49:48+03:00

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Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров по случаю 100-летия со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского рассказал о первом советском "меме", который был популярен в кругах ООН.

Глава российского ведомства подчеркнул, что советский дипломат был знаменит своим необычным юмором и умением находить «блестящие выходы из любых ситуаций, даже самых сложных».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/745714" frameborder="0"></iframe> Лавров вспомнил первый советский мем в ООН.

- Тогда [он] произнес фразу, которая впоследствии стала, как сейчас мы это называем, "мемом" в кругах ООН: "Better red than dead" (Лучше быть красным, чем мертвым), - рассказал Лавров.

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ИСТОЧНИК KP.RU