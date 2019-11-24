"Лучше быть красным, чем мертвым": Лавров вспомнил первый советский "мем" в ООН
Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров по случаю 100-летия со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского рассказал о первом советском "меме", который был популярен в кругах ООН.
Глава российского ведомства подчеркнул, что советский дипломат был знаменит своим необычным юмором и умением находить «блестящие выходы из любых ситуаций, даже самых сложных».
Лавров вспомнил первый советский мем в ООН.
- Тогда [он] произнес фразу, которая впоследствии стала, как сейчас мы это называем, "мемом" в кругах ООН: "Better red than dead" (Лучше быть красным, чем мертвым), - рассказал Лавров.
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ИСТОЧНИК KP.RU