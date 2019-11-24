2019-11-24T13:00:00+03:00
Спорт

Шюррле и Бакаев появятся в стартовом составе "Спартака" на игру против "Урала"

Поединок совсем скоро начнется в столице Урала
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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В воскресенье, 24 ноября, "Спартак" играет против "Урала".В воскресенье, 24 ноября, "Спартак" играет против "Урала".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 24 ноября, в Екатеринбурге пройдет матч 17 тура чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и ФК "Урал". Сейчас между этими командами - всего 2 очка разницы в таблице, но "Спартак" идет на шестом месте, а "Урал" - десятый. Кто выиграет этот поединок - будет выше конкурента по итогам встречи. Так что интрига у матча есть неплохая. В стартовом составе "красно-белых" выйдет немецкий легионер Андре Шюррле, а в атаке будет швед Джордан Ларссон.

Стартовый состав Спартака на игру против Урала: Максименко, Жиго, Айртон, Бакаев, Джикия (к), Шюррле, Ларссон, Кутепов, Крал, Зобнин, Умяров.

Запасные Спартака на игру против Урала: Ребров, Тиль, Мирзов, С.Бакаев, Понсе, Мельгарехо, Джано, Гапонов, Рассказов.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Урал. Стартовый свисток поединка прозвучит в 14:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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