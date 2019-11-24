Экс-мэр Нью Йорка заявил, что сделает все, чтобы Трамп не смог переизбраться на пост главы США
Майкл Блумберг, по мнению экспертов, планирует принять участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от демократов
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Главный советник бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, Говард Вольфсон, заявил, что политик не собирается позволить президенту США Дональду Трампу переизбраться на должность на выборах 2020 года.
По мнению американских СМИ, Блумберг планирует принять участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенту от демократов.
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ИСТОЧНИК KP.RU