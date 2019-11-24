2019-11-24T14:25:42+03:00
В мире

У Боинга спустя несколько минут после вылета из Лос-Анджелеса загорелся двигатель

Через некоторое время лайнер вернулся в аэропорт из-за технической неисправности
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Американские СМИ пишут, что у летевшего в Манилу из Лос-Анджелеса лайнера Boeing-777 загорелся двигатель спустя несколько минут после вылета.

Через некоторое время самолет вернулся в аэропорт из-за технической неисправности.

На борту в момент инцидента находились 342 пассажира и 18 членов экипажа. Пострадавших среди них нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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