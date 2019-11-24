У Боинга спустя несколько минут после вылета из Лос-Анджелеса загорелся двигатель
Через некоторое время лайнер вернулся в аэропорт из-за технической неисправности
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Американские СМИ пишут, что у летевшего в Манилу из Лос-Анджелеса лайнера Boeing-777 загорелся двигатель спустя несколько минут после вылета.
Через некоторое время самолет вернулся в аэропорт из-за технической неисправности.
На борту в момент инцидента находились 342 пассажира и 18 членов экипажа. Пострадавших среди них нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU