2019-11-24T15:31:27+03:00
Общество

"Какой бы сервис не создавали, утечки будут возникать". Эксперт прокомментировал появление в сети данных на 1,2 миллиарда пользователей соцсетей

В эфире радио «Комсомольская правда» руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал о «двоякости» архитектуры интернета
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Эксперт прокомментировал утечку данных 1,2 млрд пользователей соцсетейЭксперт прокомментировал утечку данных 1,2 млрд пользователей соцсетейФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Архитектура интернета такова, что все свои данные мы передаем, даже несмотря на настройки приватности и конфиденциальности и иногда данные попадают не в те руки. Так руководитель аналитического центра Zecurion (ЗэкуриОн) Владимир Ульянов в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал утечку данных 1,2 миллиарда пользователей соцсетей.

«Двоякость получается: с одной стороны, нужно максимально данные защищать, с другой стороны, фактически, человек, когда отдает эти данные, он их уже фактически не контролирует», - пояснил эксперт.

По словам Ульянов, нельзя сделать абсолютно защищенный сервис. Он пояснил, что вследствие ошибок, недоработок, неправильных настроек данные могут утекать, «какие бы серьезные люди их ни разрабатывали, сколько сил и средств ни вкладывалось, так или иначе, все равно невозможно».

«И только остается надеяться, что владельцы сервисов будут их максимально защищать от утечки, и чтобы они ни попали не в те руки», - заключил руководитель аналитического центра.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 24 ноября американский эксперт по кибербезопасности Винни Тройя обнаружил в интернете базу данных 1,2 миллиарда пользователей соцсетей. Записи содержали номера телефонов, почтовые адреса и связанные профили в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Не на ту напал, внучок":В США 82-летняя бодибилдерша избила столом забравшегося в дом вора
У Боинга спустя несколько минут после вылета из Лос-Анджелеса загорелся двигатель
Экс-мэр Нью Йорка заявил, что сделает все, чтобы Трамп не смог переизбраться на пост главы США
Шюррле и Бакаев появятся в стартовом составе "Спартака" на игру против "Урала"
"Лучше быть красным, чем мертвым": Лавров вспомнил первый советский "мем" в ООН
В Пенсионном фонде РФ рассказали об индексации неиспользованного маткапитала
Специалисты составили правила общения с космонавтами
"Смертельное селфи": Два самолета ВВС США столкнулись в небе над Японией из-за фото пилота
"Почерк настоящего мастера и творца": Путин поздравил Кустурицу с юбилеем
Эксперт по кибербезопасности обнаружил в Интернете базу данных 1,2 млрд пользователей соцсетей
В Оренбуржье число погибших в ДТП с микроавтобусом увеличилось до шести человек
Конгресс США включит санкции против "Северного потока-2" в оборонный бюджет страны