"Какой бы сервис не создавали, утечки будут возникать". Эксперт прокомментировал появление в сети данных на 1,2 миллиарда пользователей соцсетей

СЕГОДНЯ 15:31 2019-11-24T15:31:27+03:00

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Архитектура интернета такова, что все свои данные мы передаем, даже несмотря на настройки приватности и конфиденциальности и иногда данные попадают не в те руки. Так руководитель аналитического центра Zecurion (ЗэкуриОн) Владимир Ульянов в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал утечку данных 1,2 миллиарда пользователей соцсетей.

«Двоякость получается: с одной стороны, нужно максимально данные защищать, с другой стороны, фактически, человек, когда отдает эти данные, он их уже фактически не контролирует», - пояснил эксперт.

По словам Ульянов, нельзя сделать абсолютно защищенный сервис. Он пояснил, что вследствие ошибок, недоработок, неправильных настроек данные могут утекать, «какие бы серьезные люди их ни разрабатывали, сколько сил и средств ни вкладывалось, так или иначе, все равно невозможно».

«И только остается надеяться, что владельцы сервисов будут их максимально защищать от утечки, и чтобы они ни попали не в те руки», - заключил руководитель аналитического центра.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 24 ноября американский эксперт по кибербезопасности Винни Тройя обнаружил в интернете базу данных 1,2 миллиарда пользователей соцсетей. Записи содержали номера телефонов, почтовые адреса и связанные профили в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU