2019-11-24T15:48:46+03:00
Происшествия

В Афганистане девять мирных жителей погибли при авиаударе международной коалиции

Еще пятеро получили ранения
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Афганистане девять мирных жителей погибли при авиаударе международной коалицииВ Афганистане девять мирных жителей погибли при авиаударе международной коалицииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В результате бомбардировки авиацией международной коалиции в западной афганской провинции Фарах погибли девять мирных жителей погибли, еще пятеро получили ранения.

Как передает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти, инцидент произошел минувшей ночью 23 ноября в деревне Гаджгин в уезде Пушт-и-Род.

Член совета провинции Хаир Мохаммад Наврузи заявил, что среди пятерых раненых есть ребенок. Представители больницы Фараха сообщили, что трое пострадавших получили тяжелые ранения.

Совет провинции провинции обратился к центральному правительству в Кабуле с просьбой провести расследование происшествия и принять серьезные меры для предотвращения подобных происшествий.

Напомним, в октябре во время молитвы в одну из мечетей Афганистана попала ракета. В августе в стране произошло несколько крупных взрывов, в результате которых пострадали по меньшей мере 20 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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