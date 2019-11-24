Самолет упал на жилые дома в Конго: более 20 человек погибли
В результате падения небольшого самолета авиакомпании Busy Bee на востоке Демократической Республики Конго погибли по меньшей мере 23 человека.
Инцидент произошел в жилом квартале не далеко от аэропорта города Гома. В момент ЧП на борту лайнера типа Dornier-228 находилось 17 пассажиров и два члена экипажа, никто из них не выжил.
«В настоящий момент обнаружено 23 тела», - передает агентство AFP слова представителя спасателей агентству.
Пассажирский самолет упал на жилой дом в Конго.В Демократической Республике Конго двухмоторный самолет местной компании потерпел крушение вскоре после взлета
По данным агентства, воздушное судно упало через три минуты после взлета и загорелось. Пожарным удалось локализовать пожар.
При этом конголезский портал сообщает, что было обнаружено 24 тела.
На данный момент на месте трагедии продолжается поиск тел и устанавливается причина крушения лайнера.
Напомним, в октябре грузовой военный самолет советского производства Ан-72 потерпел крушение на востоке Демократической республики Конго. На борту судна находились восемь человек. В том числе двое граждан России.
Самолет упал на жилые дома в Конго.
ИСТОЧНИК KP.RU