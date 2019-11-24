2019-11-24T16:08:16+03:00
Происшествия

Самолет упал на жилые дома в Конго: более 20 человек погибли

На месте крушения продолжается поисковая операция [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Более 20 человек погибли из-за падения самолета на жилые дома в ДР КонгоБолее 20 человек погибли из-за падения самолета на жилые дома в ДР КонгоФото: Кадр видео
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В результате падения небольшого самолета авиакомпании Busy Bee на востоке Демократической Республики Конго погибли по меньшей мере 23 человека.

Инцидент произошел в жилом квартале не далеко от аэропорта города Гома. В момент ЧП на борту лайнера типа Dornier-228 находилось 17 пассажиров и два члена экипажа, никто из них не выжил.

«В настоящий момент обнаружено 23 тела», - передает агентство AFP слова представителя спасателей агентству.

Пассажирский самолет упал на жилой дом в Конго.В Демократической Республике Конго двухмоторный самолет местной компании потерпел крушение вскоре после взлета

По данным агентства, воздушное судно упало через три минуты после взлета и загорелось. Пожарным удалось локализовать пожар.

При этом конголезский портал сообщает, что было обнаружено 24 тела.

На данный момент на месте трагедии продолжается поиск тел и устанавливается причина крушения лайнера.

Напомним, в октябре грузовой военный самолет советского производства Ан-72 потерпел крушение на востоке Демократической республики Конго. На борту судна находились восемь человек. В том числе двое граждан России.

Самолет упал на жилые дома в Конго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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