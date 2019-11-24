Поклонская вступилась за Софию Ротару

СЕГОДНЯ 16:39 2019-11-24T16:39:23+03:00

Депутат заявила, что гастроли украинских артистов в России - это отличный шаг для нормализации отношений [видео]

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Депутат Госдумы России Наталья Поклонская назвала гастроли украинских артистов в Россию и наоборот отличным шагом для нормализации отношений между странами. Так депутат прокомментировала планы украинской певицы Софии Ротару выступить на российской сцене.

«Гастроли украинских звезд эстрады в России и наоборот — это отличный шаг для нормализации отношений. И если кто-то не согласен с позицией артиста по какому-либо вопросу, он может пригласить его на чашку кофе и, возможно, попробовать переубедить», - написала парламентарий на своей странице в соцсети, добавив, что ждет Ротару на чашечку чая.

Полонская заявила, что жители России и Украины «устали от политиков», которые рассматривают личное мнение людей как оскорбление, а в результате кто-то запрещает участвовать в конкурсе «Евровидении», а другие говорят об «усталости от всеми любимых артистов».

По словам депутата, «любой человек имеет право на любое мнение о политике», которая проводит Россия, в том числе и о Крыме, «не оскорбляя при этом выбор крымчан».

«От этого их творчество не станет менее ценным, а музыка не зазвучит по-другому», - подчеркнула Поклонская, отметив, что во все времена искусство вдохновляли и объединяли людей.

Напомним, в прошлом году Ротару участие в «Песне года» из-за ситуации на Украине. После того, как украинская певица сообщила о своем желании выступать и на «Песне года», и на традиционных новогодних концертах, глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что некоторые иностранные артисты позволяют себе критику в адрес страны, но «когда нужно заработать, едут в Россию».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/745735" frameborder="0"></iframe> София Ротару возвращается в Россию.Решение 72-летней певицы выступить на «Песне года» вызвало жаркие споры

ИСТОЧНИК KP.RU