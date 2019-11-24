СЕГОДНЯ 16:58 2019-11-24T16:58:51+03:00

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В индийском городе Хайдарабад, штат Телангана, слетевший с эстакады легковой автомобиль насмерть раздавил пешехода.

Видео происшествия зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах видно, как мчащийся со скоростью 104 км/ч автомобиль ударяется о заграждение и падает с 17-метровой высоты.

Другая камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения машины на землю и людей, которые в испуге разбежались.

В результате падения авто погибла женщина-пешеход, еще шесть человек получили ранения. Они госпитализированы.

Как сообщает газета Dainik Bhaskar, из-за аварии эстакада перекрыта на неопределенное время.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 22 ноября, в том же индийском городке Хайдарабад трехлетний мальчик упал в котел с супом и умер. Он находился с отцом на деревенском торжестве. Малыш играл рядом с местом, где готовилась еда, и упал в кипящий котел с самбаром. Несмотря на то, что ребенка срочно доставили в больницу, он скончался от полученных ожогов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/745737" frameborder="0"></iframe> В Индии "свалившаяся с неба" машина убила человека.

ИСТОЧНИК KP.RU