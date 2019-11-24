«Они нас ненавидят»: украинский политик призвал Киев забыть про Крым и Донбасс

СЕГОДНЯ 17:57 2019-11-24T17:57:22+03:00

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Киеву никогда не вернуть Крым и Донбасс, поскольку они ненавидят политиков, убивавших местных жителей. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной рады Евгений Балицкий.

«Ни Крым, ни Донбасс не вернутся. Они нас ненавидят. После того как их убивали, как к ним летели украинские снаряды, как лётчик Волошин с самолёта расстреливал Луганск», - заявил экс-депутат.

Политик считает, что минские соглашения и другие форматы существуют только для «оттягивания времени, чтобы украинцу по телевизору рассказать».

Балицкий подчеркнул, что Украина потеряла свое достоинство, поскольку украинцы воюют в своей стране и убивают друг друга. По его словам, «снаряду все равно, кого убивать (...) если даже (он попадет) в сепаратиста — он все равно украинец с украинским паспортом».

Как писал сайт kp.ru, ранее украинский президент Владимир Зеленский поставил задачу найти дипломатические пути возвращения Крыма. По его словам, правительство незалежной должно делать все для того, чтобы вопрос полуострова не исчезал с повестки дня как на внутригосударственном, так и на международном уровне.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам проведенного всенародного референдума, на котором такое решение поддержало подавляющее большинство жителей полуострова.

ИСТОЧНИК KP.RU