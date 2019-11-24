2019-11-24T18:20:59+03:00
Политика

Оставшиеся без отопления жители Украины перекрыли дорогу

Акция «Украденное тепло» проходит в Светловодске третий раз
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Акция «Украденное тепло» проходит в Светловодске третий разАкция «Украденное тепло» проходит в Светловодске третий разФото: соцсети
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Оставшиеся без отопления жители Светловодска в Кировоградской области Украины перекрыли дорогу с требованием дать тепло в их дома.

Так называемая акция «Украденное тепло» прошла уже в третий раз. В ней приняли участие несколько десятков человек.

На данный момент, школы и детсады Светловодска не работают в связи с отсутствием тепла.

Отоплением в городе занимается предприятие, которое задолжало НАК «Нафтогаз Украины» 3,7 миллиона долларов.

Протестующие сообщили, что пропускают представителей спецслужб, но на дороге из автомобилей образовалась «километровая очередь».

Напомним, 16 ноября с требованием дать отопления на дороги вышли жители одного из домов Киева. Они перекрыли дорожное движение на проспекте Победы для того, чтобы привлечь внимание киевской мэрии. По словам одной из участницы акции, жители дома «по кабинетам ходили и письма писали 2 недели».

ИСТОЧНИК KP.RU

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