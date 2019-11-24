2019-11-24T18:31:57+03:00
Звезды

Умер Давид Бабаев, актер театра и кино

Давид Бабаев умер в возрасте 76 лет
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Умер Давид Бабаев, актер театра и киноУмер Давид Бабаев, актер театра и киноФото: Кадр видео
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В воскресенье, 24 ноября, на 77-м году жизни умер Давид Бабаев, советский и украинский актёр театра и кино, Народный артист Украины, член-корреспондент Национальной академии искусств незалежной. Об этом сообщил коллега и друг артиста Вячеслав Василюк.

«Умер Давид Бабаев… Светлая память», - написал актер на своей странице в Facebook.

Давид Бабаев родился в Махачкале в 1943 году. В 1969-м он окончил Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств. С 1972 года до последних дней жизни актер играл в спектаклях театра имени Леси Украинки, на протяжении почти полувека он был ведущим артистом труппы.

За свою карьеру Давид Бабаев сыграл в более 70 спектаклях, а также исполнил свыше 40 ролей в кино. Самые известные роли – в кинокартинах «Нос» Ролана Быкова, «Последний довод королей», «Гражданин Никто», «Роксолана», «Убить Шакала». Периодически озвучивал героев советских мультфильмов, например Федора из «Простоквашино».

ИСТОЧНИК KP.RU

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