2019-11-24T18:59:29+03:00
Звезды

Пригожин призвал не «шпынять» Ротару

В эфире радио «Комсомольская правда» продюсер прокомментировал скандал из-за планов певицы выступить в России
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Пригожин призвал не «шпынять» РотаруПригожин призвал не «шпынять» РотаруФото: Евгения ГУСЕВА
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В эфире радио «Комсомольская правда» продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандал вокруг планов украинской певицы Софии Ротару выступить на российской сцене.

«Бесят эти псевдопатриоты, просто раздражают, что они все время выступают в роли судей», - заявил Пригожин.

По его словам, София Ротару, будучи народной артисткой Советского Союза, «давно доказала свою состоятельность». «И не многим другим и не вам давать оценку ее поступкам в принципе», - подчеркнул российский продюсер.

Он признался, что не понимает, почему именно Ротару выбрали «как единицу, которую нужно обязательно «шпынять», и мишенью для метания камней в ее сторону».

«Люди одумайтесь! За что? За то, что она живет в Украине и у нее украинский паспорт. Это не она развалила отношения Украины и России. Это не она развалила Советский Союз», - сказал он.

Пригожин добавил, что Ротару поставили как многих других артистов и людей «в невыносимое положение».

Как писал сайт kp.ru, ранее за украинскую певицу заступилась депутат Госдумы России Наталья Поклонская. По ее словам, гастроли украинских артистов в Россию и наоборот отличным шагом для нормализации отношений между странами.

Напомним, после того, как украинская певица сообщила о своем желании выступать на российской сцене, глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что некоторые иностранные артисты позволяют себе критику в адрес страны, но «когда нужно заработать, едут в Россию».

София Ротару возвращается в Россию.Решение 72-летней певицы выступить на «Песне года» вызвало жаркие споры

ИСТОЧНИК KP.RU

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