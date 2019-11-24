Джонсон отрицает планы Британии сократить численность армии ради экономии

СЕГОДНЯ 19:24 2019-11-24T19:24:40+03:00

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг сообщения СМИ о готовящимся сокращении численности сухопутных войск.

«Мы никоим образом не будем сокращать численность наших вооруженных сил, мы сохраним их численность», - сказал глава британского кабмина, выступая в городе Телфорд.

Джонсон пообещал увеличивать финансирование вооруженных сил королевства на 0,5% в год сверх размера инфляции в течение ближайших пяти лет и заявил, что Британия сохранит обязательство в рамках НАТО о 2% расходов от ВВП на оборону.

В воскресенье, 24 ноября, газета The Sunday Times опубликовала статью, в которой говорилось, что Соединённое Королевство планирует сократить численность сухопутных войск с 80 до 60 тысяч человек. Журналисты заявляли, что причиной таких мер является указ министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о необходимости уменьшить расходы на армию для экономии бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU