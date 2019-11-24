Украинский детский омбудсмен Кулеба с сыновьями попал в аварию
Уполномоченный президента Украины по правам ребёнка Николай Кулеба вместе со своими детьми попал в серьезную аварию недалеко от Киева. Врачи оценивается его состояние как тяжелое. Вместе с ним госпитализировали одного из его сыновей. Об этом сообщила певица и лидер общественного движения «Живи» Оксамит Новачук.
«Друзья, наш брат Николай Кулеба, уполномоченный президента по делам детей, попал в аварию. Он и один из трех его детей, находятся в тяжелом состоянии. Молимся о божьем вмешательстве и защите над ними», - написала она на своей странице в Facebook.
Других подробностей происшествия певица не сообщила.
В офисе президента страны эту информацию не комментировали.
Напомним, днем ранее, 23 ноября в серьезную аварию попал мэр Тулуна Юрий Карих. Автомобиль главы года врезался в грузовик. Сам он выжил и был госпитализирован, погибла его жена.
ИСТОЧНИК KP.RU