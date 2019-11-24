2019-11-24T21:19:26+03:00
Звезды

Участники детского «Евровидения» от России заняли 13-е место

Участники детского «Евровидения» от России Татьяна Меженцевая и Денберел Ооржак исполнили песню «Time For Us»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Участники детского «Евровидения» от России заняли 13-е место. Фото: Предоставлено пресс-службой Академии Игоря КрутогоУчастники детского «Евровидения» от России заняли 13-е место. Фото: Предоставлено пресс-службой Академии Игоря Крутого
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Участники детского «Евровидения» от России Татьяна Меженцевая и Денберел Ооржак заняли 13-е место, исполнив песню «Time For Us» (Время для нас).

Татьяна Меженцева поет с четырех лет, играет на пианино и флейте, а также занимается танцами. Уже в свои 9 лет она вполне профессиональная артистка. Тринадцатилетний Денберел Ооржак родился Республики Тыва и стал настоящим открытием. Молодой певец победил на конкурсе «Ты -супер!» и стал лучшим на детской «Новой волне».

Напомним, что Денберел упал в обморок во время первой репетици в Польше и был госпитализирован. На ночь он остался в больнице под наблюдением врачей, но на следующий день его репетиция прошла успешно и он просто решил меньше волноваться.

Финал «Детского Евровидения» проходил в польском городе Гливице 21 ноября. В конкурсе участвовали дети из 19 стран. Победителем стала молодая певица из Польши Вики Габор.

Детское евровидение 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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