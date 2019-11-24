Finnair на один день отменит все рейсы в Россию из-за забастовки

СЕГОДНЯ 22:41 2019-11-24T22:41:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Крупнейшая финская авиакомпания Finnair с понедельника, 25 ноября, отменит 250 рейсов из-за забастовки солидарности с почтальонами, которая продолжается в Финляндии с 11 ноября.

Как следует из уточненного графика, в понедельник будут отменены все рейсы в Россию - в Москву и Санкт-Петербург.

Почтальоны выступают против их перевода из одного юридического лица почтовой организации в другое, поскольку это означает переход в другой профсоюз. Неоднократные переговоры с работодателями ни к чему не привели и в четверг, 21 ноября, забастовка почтальонов достигла правительственного уровня.

«Поскольку стороны не достигли соглашения, Finnair теперь вынуждена отменять рейсы в понедельник. Finnair уже отменила 26 рейсов с вечера воскресенья, 24 ноября, и с утра понедельника, 25 ноября, и теперь отменит примерно 250 рейсов в понедельник. Список отмененных рейсов и информацию для клиентов можно найти на сайте компании», - говорится в сообщении авиаперевозчика.

Такая мера авиакомпании может затронуть 20 тысяч пассажиров.

Напомним, в ноябре 2010 года 10-дневная забастовка бортпроводников Finnair привело к отмене более 1,8 тысячи рейсов авиакомпании, что доставило неудобства около девяти тысяч пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU