Блумберг: «Я иду в президенты, чтобы победить Трампа»

СЕГОДНЯ 23:27 2019-11-24T23:37:59+03:00

Бывший мэр Нью-Йорка объявил, что вступает в предвыборную гонку и призвал за себя голосовать

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Бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг официально объявил, что вступает в предвыборную гонку и намерен бороться за выдвижение кандидатом в президенты США от демократов. В воскресенье, 24 ноября, он обнародовал агитационный видеоролик, в котором призвал американцев голосовать за себя.

«Я баллотируюсь в президенты, чтобы нанести поражение Дональду Трампу и восстановить Америку», - заявил Блумберг.

Успешный бизнесмен, ранее говоривший, что готов потратить на предвыборную борьбу с действующим президентом 500 миллионов долларов из собственного кармана, уверен, что «уникальный опыт в бизнесе, управлении и благотворительной деятельности» поможет ему победить.

Майкл Блумберг обещает сосредоточиться на вопросах экономики, здравоохранения, иммиграции, образования и профилактике стрельбы в общественных местах. По его словам, если Трамп победит на будущих выборах и останется в Белом доме на второй срок, Соединенные Штаты «могут никогда не восстановиться от ущерба».

К слову, как писал сайт kp.ru, сам Трамп еще год назад заявил, что не видит достойных соперников на будущих президентских выборах. Единственный, с кем ему было бы интересно побороться за главный государственный пост, – экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, но Трамп не уверен в планах самого бизнесмена на этот счет.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU