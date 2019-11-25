На Украине возбудили уголовное дело о ДТП с участием детского омбудсмена

СЕГОДНЯ 00:38 2019-11-25T01:04:50+03:00

Травмы получили оба водителя, 19-летний юноша и 10-летний мальчик, он в реанимации

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Украинские правоохранители продолжают выяснять причины и обстоятельства аварии, в которую попал уполномоченный президента Украины по правам ребёнка Николай Кулеба вместе со своими детьми. Открыто уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения», сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В сообщении уточняется, что после ДТП в больницы с травмами доставлены водители обеих машин, а также два юных пассажира Toyota – 19-летний молодой человек и 10-летний мальчик, пострадавший сильнее всех, ребенок в реанимации.

Напомним, как писал сайт kp.ru, украинский детский омбудсмен вместе со своими сыновьями попал в аварию в поселке Чабаны недалеко от Киева. Его «Тойота» на перекрестке столкнулась с микроавтобусом «Фольксваген». Ранее сообщалось, что Николай Кулеба и один из его сыновей госпитализированы, врачи оценивают состояние обоих как тяжелое.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко подтвердил, что за рулем одного из столкнувшихся автомобилей находился детский омбудсмен. По его информации, ПДД нарушил именно Кулеба, выехавший на оснащенный светофором перекресток на красный свет.

ИСТОЧНИК KP.RU