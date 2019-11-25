2019-11-25T02:18:43+03:00
Политика

Клинцевич напомнил украинскому генералу, что Крым – российская территория

Комментируя слова главы генштаба Украины, член Совфеда отметил, что в силу своего географического положения Россия не может не решать геополитических задач
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Флен комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц КлинцевичФлен комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц КлинцевичФото: Иван ВИСЛОВ
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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя заявление украинского генерала Руслана Хомчака о «кошмарящей всю Европу» российскую базу в Крыму, подчеркнул, что наша страна в силу своего географического положения не может не решать геополитических задач.

«Стоит также напомнить Руслану Хомчаку, что Крым – российская территория», - добавил Франц Клинцевич в беседе с РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, ранее новый глава генштаба Незалежной в интервью агентству «Укринформ» заявил, что Крым «рассматривается как российская база, мощная, которая должна «кошмарить» всю Европу и Северную Африку, и дать им, россиянам, возможность господствовать уже в Средиземном море».

Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации. Крымчане просто не ассоциировали себя с Украиной после госпереворота.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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