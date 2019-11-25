2019-11-25T04:06:41+03:00
Происшествия

В Интернете появилось видео ДТП с участием украинского детского омбудсмена

Момент аварии зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Уполномоченный президента Украины по правам ребёнка Николай КулебаУполномоченный президента Украины по правам ребёнка Николай КулебаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Интернете появились кадры аварии на перекрестке в поселке Чабаны Киевской области, в которой пострадал уполномоченный президента Украины по правам ребёнка Николай Кулеба вместе со своими детьми. Момент ДТП зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения, а фрагмент записи опубликован на YouTube-канале «Авто Информатор».

На кадрах видно, как серебристая Toyota, пока другие машины ждут зеленый свет, выезжает на перекресток, где в нее сзади на полном ходу врезается микроавтобус.

Напомним, как писал сайт kp.ru, украинский детский омбудсмен вместе со своими сыновьями попал в аварию в поселке Чабаны недалеко от Киева. Его «Тойота» столкнулась с микроавтобусом «Фольксваген».

В результате с тяжелыми травмами госпитализированы водители обоих автомобилей, а также два юных пассажира Toyota – 19-летний молодой человек и 10-летний мальчик, пострадавший сильнее всех, ребенок в реанимации.

Ранее замглавы МВД Украины Антон Геращенко подтвердил, что за рулем легковушки находился детский омбудсмен. Тогда же сообщалось, что ПДД нарушил именно Кулеба, выехавший на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Момент ДТП с участием украинского детского омбудсмена Дмитрия Кулебы.В аварии пострадали четыре человека, в том числе 10-летний ребенок

ИСТОЧНИК KP.RU

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