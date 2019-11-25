Жириновский предложил расширить границы допустимых пределов самообороны

СЕГОДНЯ 06:27 2019-11-25T06:47:03+03:00

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает расширить границы допустимых пределов самообороны, чтобы у россиян была возможность защищать себя, свой дом и семью доступными средствами. Соответствующий законопроект, предусматривающий поправки в статью 37 Уголовного кодекса России «Необходимая оборона», политик намерен внести в Госдуму в ближайшее время.

Пункт, которым Владимир Жириновский предложил дополнить статью, выглядит так: «Действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны».

Об этом он сам рассказал газете «Известия», пояснив, что из-за существующей в законодательстве нормы о превышении пределов необходимой самообороны часто люди, защищавшие свою жизнь или жизнь близких «от бандитов, грабителей и насильников, в итоге сами оказываются за решеткой».

«Если во время защиты был нанесен ущерб больший, чем существовала угроза, – потерпевший сам становится обвиняемым. Причем система оценки этой угрозы очень размыта», - приводит издание слова Жириновского.

По мнению лидера ЛДПР, на практике полноценный отпор можно дать только вооруженному преступнику, но «когда в дом вламываются чужие люди, невозможно оценить, вооружены они или нет, всерьез они или просто пугают». В такой ситуации человек просто не может ждать, «пока в него самого выстрелят или ударят ножом», подчеркнул Жириновский.

Он привел в пример американские законы, по которым, как утверждает политик, действует норма «Мой дом — моя крепость», и любой, кто против воли хозяина проникает в жилище, должен понимать, что его могут убить, «и ничего за это владельцу жилья не будет».

При этом Жириновский отметил, что противники его идеи будут говорить, что это приведет к росту бытовых убийств. Лидер ЛДПР заранее приготовил возражение: по его словам, многолетняя статистика в США показывает, что в 98% случаев жесткие меры самозащиты были совершенно оправданны.

ИСТОЧНИК KP.RU