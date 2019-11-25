Крым созовет международный трибунал по провокации Киева в Керченском проливе

СЕГОДНЯ 06:59 2019-11-25T07:25:16+03:00

ВМСУ обязаны были оформить разрешение на проход через Керченский пролив. Фото: Погрануправление ФСБ России по Республике Крым

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В Крыму решили созвать международный трибунал по прошлогодней провокации, которую Украина устроила в Керченском проливе. Об этом рассказал журналистам руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Он уточнил, что трибунал планируется провести в одной из стран Западной Европы или Латинской Америки уже следующей весной, а инициатором этой идеи выступило общественное представительство Крыма в Брюсселе – международная ассоциация «Таврида».

Молохов подчеркнул, что трибунал по провокации Киева в Керченском проливе «станет особым квазисудебным процессом». Участвовать в нем будут видные общественные деятели – политологи, социологи и экономисты, «не имеющие отношения ни к России, ни к Украине». Уже началась работа по отбору кандидатур, передает РИА Новости.

Напомним, ровно год назад, 25 ноября, три украинских корабля – рейдовый буксир «Яны Капу» и два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» – незаконно пересекли границу России: они вошли в наши территориальные воды и начали опасно маневрировать, не подчиняясь требованиям российских пограничников. В результате три судна Незалежной были задержаны и пришвартованы в порту Керчи, а моряки арестованы.

С тех пор и моряки, и корабли уже вернулись в Незалежную, однако уже после этого Киев объявил, что продолжит судиться с Москвой. К слову, как писал сайт kp.ru, назначенный президентом Зеленским министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что не считает возвращение кораблей актом доброй воли России. По его словам, наша страна просто выполнила требование Международного морского трибунала.

5 наивных вопросов: Провокация в Керченском проливе.

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Александр КОЦ

Уверен, украинские моряки, отправлявшиеся в свой беспримерный поход из Одессы в Мариуполь, были преисполнены самых патриотических чувств. Шутка ли, пройти вдоль вражеского побережья, нашпигованного самыми современными оружейными системами, забраться в узкое горлышко Керченского пролива, проползти под Крымским мостом и победоносно ворваться в Азовское море под хоровое исполнение гимна Украины (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU