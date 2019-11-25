В ДНР прокомментировали признание бывшего «народного мэра» в шпионаже
Эдуард Матюха пробыл на посту "народного мэра" Горловки всего три дня. Никакого доступа к государственным тайнам у него не было. Такое заявление сделал депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский, комментируя новость о том, что экс-градоначальник работает на украинскую разведку.
По словам парламентария, единственный вред, который мог причинить Матюха заключается в воровстве и продаже гуманитарной муки, да и то до тех пор, пока ему "не дали по лапам".
У шпиона не было доступа к государственным тайнам
"Кого он там сталкивал или стравливал, шут гороховый. Какая страна - такие и разведчики", - написал Бердичевский у себя на странице в Facebook.
Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году в ДНР вынесли приговор украинскому шпиону Руслану Шейтеру. Спецслужбы завербовали мужчину весной 2017 года на блокпосту. За это его осудили на 12 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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