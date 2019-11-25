2019-11-25T08:50:07+03:00
Политика

В ДНР прокомментировали признание бывшего «народного мэра» в шпионаже

Эдуард Матюха заявил, что последние пять лет работал на украинскую разведку
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Эдуард Матюха признался в шпионаже на украинскую разведкуЭдуард Матюха признался в шпионаже на украинскую разведкуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Эдуард Матюха пробыл на посту "народного мэра" Горловки всего три дня. Никакого доступа к государственным тайнам у него не было. Такое заявление сделал депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский, комментируя новость о том, что экс-градоначальник работает на украинскую разведку.

По словам парламентария, единственный вред, который мог причинить Матюха заключается в воровстве и продаже гуманитарной муки, да и то до тех пор, пока ему "не дали по лапам".

У шпиона не было доступа к государственным тайнам

У шпиона не было доступа к государственным тайнам

"Кого он там сталкивал или стравливал, шут гороховый. Какая страна - такие и разведчики", - написал Бердичевский у себя на странице в Facebook.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году в ДНР вынесли приговор украинскому шпиону Руслану Шейтеру. Спецслужбы завербовали мужчину весной 2017 года на блокпосту. За это его осудили на 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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