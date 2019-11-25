2019-11-25T09:27:40+03:00
Авто

Ставки утильсбора на автомобили будут повышены с 2020 года

Правительство утвердило постановление, которое приведет к росту стоимости машин
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 годаПравительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 годаФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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Ставки утилизационного сбора на автомобили будут повышены, начиная с 2020 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Наибольшее повышение ожидается в сегменте легковых автомобилей - около 110,7%. При этом сильнее всего пострадают машины с двигателем от 3,5 литра (внедорожники и премиальные седаны). Рост утильсбора в этом сегменте составит 145%, для ТС с двигателем до 1 л - 46,1%, а для автомобилей с двигателем 1-2 л - почти на 112,4%.

Такие изменения станут реакцией на снижение таможенных ставок для сохранения общего уровня тарифной защиты. И это при том, что практически все автомобильные заводы в России недозагружены. В прошлом году в стране было продано лишь 1,8 млн машин. Теперь же еще и увеличится их стоимость.

Глава Минпромторга Денис Мантуров обещал, что даже с учетом повышения ставок доля утильсбора в ценах на автомобили не превысит 1,5–2%. Дилеры оценивают увеличение стоимости машин в 3–5%, передает "Коммерсант".

Сайт kp.ru писал, что индексация утильсбора была заложена в бюджет России на 2018-2020 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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