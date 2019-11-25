Синоптики предсказывают россиянам "атмосферную впадину"

СЕГОДНЯ 09:38 2019-11-25T09:38:38+03:00

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Стремительное понижение давления, называемое "атмосферной впадиной", ожидают синоптики во второй половине текущей недели. По прогнозам, оно будет в норме только несколько дней..

- В середине недели атмосферное давление сравняется со среднеклиматическими значениями - это 748 мм ртутного столба. При этом в течение прошлой недели мы наблюдали так называемый климатический зуб. Когда два дня давление было близко к экстремально высокому. На графиках это выглядело как большой зуб или клык, - рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Температура воздуха будет также неустойчивой. В первой половине недели она будет довольно низкой в центральных областях России, уточнила синоптик. В понедельник холод в Москве опустится до 3-5 градусов, без осадков. В ночь на 26 ноября в Москве ожидается минус 7-9 градусов и до минус 11 в Подмосковье, а местами до минус 15. Днём температура составит минус 2-4 градуса, без осадков, с переменной облачностью. Небольшой снег ожидается 28 и 29 ноября. Гидрометцентр не прогнозирует ледяного дождя, будут довольно слабые осадки и ветер южных направлений.

Подобные аномалии погоды случались летом, когда давление упало до рекордных для последних 60 лет значений. Ранее сайт kp.ru сообщал о ясной морозной погоде для прошлой недели и о грядущем в начале декабря снеге.

ИСТОЧНИК KP.RU