2019-11-25T09:32:42+03:00
Общество

«Сына» робота Федора назвали Артемом: Он будет управлять кораблем

В «Роскосмосе» сообщили, что робота используют в тестовых полетах корабля «Орел»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Приемник Федора будет выглядеть "элегантнее", сообщили в "Роскосмосе"Приемник Федора будет выглядеть "элегантнее", сообщили в "Роскосмосе"Фото: Twitter.com
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Преемник робота Федора назвали ARTEM. Его имя расшифровывается как «Automatic Research and TEsting Machine». Напомним, Федор был первым роботом, который летал на МКС. Так под контролем российских космонавтов первопроходец помогал экипажу, учился работать с дрелью, но в открытый космос Федора не запускали. В «Роскосмосе» сообщили, что больше на МКС Федор не полетит, эту миссию поручат его преемникам. В понедельник 25 ноября стало известно, что такой приемник есть, точнее, разработчики ведут работу над проектом. «Сына» Федора назвали Артем. И в отличие от предшественника, он будет «нажимать на кнопки», как и просила общественность:

- В первых тестовых полетах корабля «Орел» будет использоваться робот для внутрикорабельной деятельности, создаваемый на платформе «Федора». Шифр целевой работы – «Испытатель», - сообщил ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

В корпорации пока не определили, какой объем работы поручат новому роботу, но уже точно известен год отправки корабля "Орел" - Артем отправится на МКС в 2024 году. При стыковки корабля с МКС робот участвовать не будет - эту миссию поручат людям.

Артем будет не только функционально, но и внешне отличаться от Федора. В "Роскосмосе" сообщили, новый робот будет выглядеть "элегантнее".

ИСТОЧНИК KP.RU

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