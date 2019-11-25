Юрий Ганус об изменениях в базе данных РУСАДА: "Их было много, в том числе с Олимпиады в Лондоне"

СЕГОДНЯ 09:32 2019-11-25T09:32:17+03:00

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Российское антидопинговое агентство официально призвали лишить статуса соответствия кодексу ВАДА. Это - очень болезненное решение комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства было опубликовано в ночь на 23 ноября. Если 9 декабря на официальном заседании ВАДА будет принято решение отозвать лицензию у РУСАДА, то тогда у наших спортсменов будут большие проблемы.

О деталях скандала, и о характере изменений в той самой базе агентства рассказал гендиректор нашего агентства Юрий Ганус:

- Те базы данных, которые были переданы - там было существенное количество изменений. Глубина изменений - не могу говорить о них пока что. Это и лондонская Олимпиада 2012 года, и другие периоды. Проблема в том, что изменений в базе данных было много. Это - не технический сбой. Эти изменения структурно распределены по базе и их очень много. Например, если есть один блок информации, что-то случайно нажали - и он исчезает. Это могло быть случайно. А если эти изменения находятся по разным годам и структуре. Глава комитета по соответствию ВАДА Джонатан Тейлор, ссылаясь на мнение экспертов, говорит, что эти изменения не были случайны. Эти изменения были связаны с ручным изменением этой электронной базы. Характер этих изменений таков, что они были сделаны буквально перед передачей базы. РУСАДА не была вовлечена в это. Я вызывался, чтобы войти в состав той группы. Но нас не допустили к этому процессу и ограничили в получении информации, и я получал ее из ВАДА, поскольку с ними у нас хорошие отношения, - заявил Юрий Ганус в прямом эфире у Тины Канделаки и Максима Шевченко в передаче "Доживем до понедельника".

Российское антидопинговое агентство вернуло себе статус соответствия осенью 2018 года. При этом, были оговорены два условия для полного снятия санкций - передача базы данных ВАДА и допинг-проб на анализ. При этом, в базе не должно было быть никаких манипуляций. Но, как утверждают представители Всемирного антидопингового агентства, у них возник ряд вопросов, которые были переданы Минспорта РФ. Наша сторона дала ответ на 31 вопрос, полученный от ВАДА.

ИСТОЧНИК KP.RU