2019-11-25T09:32:33+03:00
В мире

Ким Чен Ын проверил боеготовность гарнизона на острове близ Южной Кореи

Лидер КНДР провел показательные стрельбы, а потом осмотрел казарму, столовую и продуктовый склад, пообщался с бойцами
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Ким Чен Ын посетил военную часть на острове Чханниндо на юго-западном побережье КНДРКим Чен Ын посетил военную часть на острове Чханниндо на юго-западном побережье КНДРФото: REUTERS
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Утром в понедельник лидер КНДР Ким Чен Ын нагрянул с проверкой «на передовые рубежи обороны» страны – в военный гарнизон на острове Чханниндо, расположенным в Желтом море рядом с южнокорейским островом Пэннёндо, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Глава северокорейского государства в сопровождении военачальников поднялся на наблюдательный пункт одной из позиций береговой артиллерии

и, указав цель, приказал открыть огонь. В сообщении ЦТАК отмечается, что артиллеристы «продемонстрировали уважаемому высшему руководителю отшлифованное в мирное время искусство стрельбы и порадовали его».

Потом Ким Чен Ын подробно ознакомился с бытом бойцов: осмотрел казарму и столовую, посетил продуктовый склад и даже баню. Поинтересовался,что солдаты едят и какую воду пьют, чем моются и чистят зубы. Остался доволен, но велел кормить воинов «в соответствии с установленными для них нормами питания», поручил обеспечить бесперебойное снабжение служивых «мясом, яйцами, рыбой, морепродуктами, грибами и овощами».

Остров Чханниндо, где побывал Ким Чен Ын, в Северной Корее называют «фронтовым», а расположенную на нём военную часть – «гарнизоном на передовых рубежах обороны родины» Фото: REUTERS

Остров Чханниндо, где побывал Ким Чен Ын, в Северной Корее называют «фронтовым», а расположенную на нём военную часть – «гарнизоном на передовых рубежах обороны родины»Фото: REUTERS

Призвав «повышать боевую мощь», «проводить учения на более высоком научном, практическом и приближенном к реальным боевым условиям уровне», а также «вести тщательную как политико-идеологическую, так и физическо-техническую подготовку», Ким Чен Ын сфотографировался с военнослужащими.

А на память о своем визите подарил гарнизону бинокль, автомат и пулемет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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