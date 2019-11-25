2019-11-25T10:02:57+03:00
Политика

Сенатор США заблокировал резолюцию о признании геноцида армян

Американцы решили пока не портить отношения с Турцией
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заблокировал принятие резолюции о признании геноцида армян в Османской империи по просьбе высокопоставленного сотрудника Белого дома.

Вашингтон решил не портить отношения с Анкарой, особенно учитывая тот факт, что на момент обсуждения документа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находился с визитом в Соединенных Штатах.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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