Сенатор США заблокировал резолюцию о признании геноцида армян

СЕГОДНЯ 10:02 2019-11-25T10:02:57+03:00

Американцы решили пока не портить отношения с Турцией

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Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заблокировал принятие резолюции о признании геноцида армян в Османской империи по просьбе высокопоставленного сотрудника Белого дома.

Вашингтон решил не портить отношения с Анкарой, особенно учитывая тот факт, что на момент обсуждения документа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находился с визитом в Соединенных Штатах.

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ИСТОЧНИК KP.RU