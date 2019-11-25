Трассу Москва-Казань планируют продлить до Владивостока

СЕГОДНЯ 10:06 2019-11-25T10:16:07+03:00

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Проект строительства трассы Москва-Казань могут изменить. Планируется, что дорогу увеличат. Трассу проложат через большую часть страны до самого Владивостока. Напомним, к работам строительные бригады приступят в 2020 году. Первый участок, за который возьмутся – Москва-Владимир. Завершить эту часть проекта хотят к 2027 году, об этом ТАСС рассказал глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

- Мы бы хотели, чтобы она [трасса Москва - Казань] дошла до Владивостока. Когда это будет? Пока в планах на 2030 год доехать до Екатеринбурга. Хотя уже через пару лет мы будем решать, куда пойдем дальше, - сказал он журналистам.

Решение о продолжении трассы будут принимать, основываясь на экономическом положении страны. Дорога Москва-Казань - будет платной трассой, средняя скорость на дороге - 120 км\ч, а общая протяженность 729 километров. Проект является частью транспортного коридора "Европа - Западный Китай".

ИСТОЧНИК KP.RU