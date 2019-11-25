Эксперты назвали профессии с высокой конкуренцией на рынке труда

СЕГОДНЯ 10:20 2019-11-25T10:28:53+03:00

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Специалисты из Академии труда и социальных отношений назвали профессии с высокой конкуренцией на рынке труда. Найти работу из-за большого числа претендентов на одно место сложнее всего людям творческих специальностей. В списке лидеров – актер и музыкант. У аналитиков рынка есть тому объяснение, больше того, такая ситуация является «традиционной»:

- Есть большая проблема для трудоустройства специалистов, которые заканчивают творческие мастерские, например, актёрские мастерские… Потому что количество рабочих мест ограничено, оно просто не растет, а желающих повторить успешную карьеру выдающихся артистов достаточно много, - объяснил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов назвал в разговоре с RT.

Спрос выше, чем предложение и для профессий архитектор, дизайнер. Сложно найти работу из-за высокой конкуренции специалистам по связям с общественностью. Бум популярности юридических вузов среди абитуриентов прошел, но специалисты, получившие образование остались. Теперь юристы жалуются на высокую конкуренцию, тогда как "офисов", где они могли бы трудиться, на всех не хватает. Сложности испытывают в поиске работы специалисты в области маркетинга, экономики и финансов.

Сайт kp.ru списал о профессиях "на все времена" - каким специалистам легче всего найти свое место на рынке труда. Аналитики также выяснили, выпускникам вузов каких направлений чаще поступают предложения от работодателей.

ИСТОЧНИК KP.RU