Запуск корабля «Прогресс МС-13» могут отложить из-за обнаруженной неисправности

СЕГОДНЯ 10:36 2019-11-25T10:41:58+03:00

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Специалисты «Роскосмоса» обнаружили техническую неисправность в модуле космического грузового корабля «Прогресс МС-13». Замечания возникли в ходе проверки перед запуском, который должен состояться 1 декабря. С помощью «Прогресса» должны доставить космонавтам на МКС необходимые для работы и жизни вещи, технику, продукты.

- На данный момент замечания устранены, идет проверка всех бортовых систем, - сообщает пресс-служба корпорации.

Это означает, что вероятно запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» будет отложен. В "Роскосмосе" сообщили, что новую дату отправки корабля объявят позже.

В понедельник 25 ноября в госкорпорации сообщили о планах отправить на МКС еще одного робота. Это будет преемник Федора, проект получил название Артем. Робот сможет управлять кораблем, правда, ему не доверят ответственный процесс стыковки с МКС.

ИСТОЧНИК KP.RU