Президент РАН предложил оценивать на ЕГЭ креативность абитуриентов
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев считает, что существующая сейчас система ЕГЭ принуждает школьников к бездумному заучиванию материала.
- Единый госэкзамен необходимо дополнить заданиями на креативное мышление, чтобы школьники меньше занимались зубрежкой, заявил Сергеев на совещании с ректором Томского государственного университета.
Президент РАН также предложил начислять баллы за творческую составляющую госэкзамена и подчеркнул, что для старта модернизации "нужна активная позиция Минобрнауки и общественности", сообщает Интерфакс.
"В 11 классе дети перестают заниматься расширением кругозора. Раньше нужно было выполнить работы по всем дисциплинам, а теперь школьник концентрируется на двух дисциплинах, а остальное - по боку. Поэтому в 11 классе, когда важно шире смотреть на мир, зубрежка - это неправильно", - пояснил Сергеев.
Ректор Томского университета ответил, что подобный эксперимент можно провести с помощью Ассоциации инновационных регионов, среди которых есть и Томская область.
В октябре kp.ru писал о том, как лучше и проще готовиться к сдаче госэкзамена, а также публиковал демоверсии ЕГЭ 2020. Весь перечень заданий можно пройти по 16 предметам.
ИСТОЧНИК KP.RU