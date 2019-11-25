Почти 60% россиян пользуются YouTube, но лишь 2% выкладывают видео
Пользователями видеохостинга YouTube являются около 58% россиян. При этом четверть опрошенных специалистами ВЦИОМ заявили, что заходят на сайт практически ежедневно, каждый пятый респондент (19%) делает это раз в неделю, еще 8% - не реже нескольких раз в месяц.
Также 20% россиян вовсе не пользуются YouTube. Их доля сопоставима с теми, кто в целом не заходит в интернет.
Чаще всего на видеохостинге "зависают" мужчины (67%) и молодежь в возрасте 18-24 лет (88%) и 25-34 (90%). Старшее поколение привязано к сервису с роликами чуть меньше - 73% для тех, кому 35- 44 года, и 51% для тех, кому от 45 до 59 лет. Доля пользователей среди граждан старше 60 лет составляет 25%.
Прежде всего, россиян интересуют видео (53%) - музыкальные ролики, фильмы, контент связанный с культурой и искусством (30%). Также популярны юмористические видео (23%), ролики о семье и доме (16%), спорте (14%), общественно-политической жизни (14%), технологиях (13%), путешествиях (13%), образовании (12%), красоте и здоровье (10%).
Кроме того, многие любят ставить лайки (13%), подписываться на каналы (12%), делиться роликами с друзьями (7%) и оставлять комментарии (6%). Пополняют контент и загружают свои видео лишь 2% опрошенных, сообщается на сайте ВЦИОМ.
К слову, ранее сайт kp.ru публиковал также опрос Всероссийского центра о периодичности использования интернета в нашей стране.
ИСТОЧНИК KP.RU