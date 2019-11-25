Круизный лайнер La Belle Des Oceans налетел на скалы у берегов Таиланда
На борту корабля находились 90 пассажиров и 60 членов экипажа
Изменить размер текста:
Французский круизный лайнер La Belle Des Oceans налетел на скалы недалеко от таиландских островов Пхи-Пхи в Андаманском море. Подводный корпус в носовой части корабля был пробит, и вовнутрь попала вода.
Инцидент произошел в понедельник, 25 ноября, между 02:00 и 03:00 часами по местному времени (24 ноября, 22:00- 21:00 мск). Лайнер под флагом Бельгии направлялся в сторону залива Пхангнга от малайзийского острова Пинанг. На борту судна находились 150 человек, в том числе 60 членов экипажа.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU