Трамп внепланово посетил больницу и ездит во время президентской гонки с врачом

СЕГОДНЯ 11:26 2019-11-25T11:28:13+03:00

Журналисты сообщают, что у 73-летнего американского президента проблемы с сердцем и ожирение

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Дональд Трамп внепланово посетил больницу, чем привлек внимание американской прессы. Журналисты считают произошедшее не было простым «тестированием здоровья», как ситуацию хотят преподнести в администрации американского президента. Корреспонденты CNN пообщались с бывшими врачами Белого дома, медики считают – такой неожиданный визит должен вызвать беспокойство, поскольку традиционно помощники Трампа заранее составляют график посещения им больницы, если речь о простом «тестировании здоровья», взятии анализов. Обычно такую проверку Трамп проходил в самом Белом доме, куда приглашали медиков.

- Мы знаем, что Трампу 73 года, он болен сердцем и страдает ожирением. Для любого человека этого возраста и истории болезни, неожиданный визит в больницу вызывает беспокойство, - сообщают в издании.

Журналисты также обратили внимание, что президентский врач Шон Конли отныне сопровождает Трампа во время предвыборных дебатов. Последнюю проверку здоровья, о которой американский президент объявлял, он проходил всего 9 месяцев назад.

Во время предвыборной гонки, еще когда Трамп был кандидатом в президенты, его команда распространяла заявления врачей о здоровье бизнесмена. Медики заявляли журналистам, что артериальное давление Трампа «удивительно превосходное», у него была всего одна операция – в 10 лет и никогда не было рака.

- Когда Трамп баллотировался на должность в 2015 году, его кампания выпустила письмо от личного доктора Трампа, доктора Гарольда Борнштейна, который написал: «Его физическая сила и выносливость исключительны». Борнштейн добавил: «В случае избрания, мистер Трамп, я могу однозначно заявить, будет самым здоровым человеком, когда-либо избранным на пост президента», - сообщает издание.

ИСТОЧНИК KP.RU