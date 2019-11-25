2019-11-25T11:54:48+03:00
Происшествия

Двух россиян и привязанный к лодке труп нашли у берегов Южной Кореи

Рыбацкая шхуна затонула, и из пятерых человек спаслись лишь наши соотечественники
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лодка ушла в море утром, но так и не вернулась к вечеруЛодка ушла в море утром, но так и не вернулась к вечеруФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Береговая охрана Южной Кореи нашла двоих россиян на перевернутой дрейфующей лодке в 7,4 км к юго-западу от города Кунсана. Шхуна рыбаков опрокинулась в шторм, и долгое время они ждали помощи.

Всего на борту было пять человек, включая троих южнокорейцев. Рыбаки ушли в море в воскресенье, 24 ноября, но к вечеру так и не вернулись. Руководство местной фермы по разведению устриц сообщило об этом береговой охране. Поиски начались в 23.09 по местному времени (17.09 мск), обнаружить лодку удалось лишь в 07.57 (01.57 мск, 25 ноября).

Россияне сильно замерзли, но были в сознании. Рядом с ними плавало тело 70-летнего южнокорейца. Как объяснили сами выжившие, они привязали товарища к лодке, чтобы не потерять. Двое других членов экипажа числятся пропавшими. Пострадавших доставили в больницу на вертолете, передает "Ренхап".

Сайт kp.ru писал, что примерно в это же время еще одна рыболовецкая лодка затонула близ южнокорейского острова Чеджу. Семерых моряков удалось спасти, судьба еще семерых неизвестна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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