2019-11-25T11:47:41+03:00
Общество

В Совфеде одобрили бюджет России на 2020-2022 годы

Больше всего денег заложено на социальную сферу и оборону
Юлия САЛЬНИКОВА
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Бюджет будет бездефицитным - расходы меньше доходов ФОТО: Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАССБюджет будет бездефицитным - расходы меньше доходов ФОТО: Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
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Бюджет на ближайшую трехлетку одобрили в Совете Федерации. Заседание состоялось в понедельник 25 ноября. Главной темой стало рассмотрение законопроекта о бюджете на 2020 год на плановый период 2021-2022 годы.

Бюджетные доходы в следующем году достигнут по прогнозам 20,379 триллионов рублей, а расходы - 19,503 триллиона рублей, как сообщает ТАСС. И тот и другой показатель будут расти с каждым годом. Доходы к 2022 году увеличатся до 22,058 триллионов рублей, а расходы – до 21,763 триллиона рублей. Планируется, что расходы не будут превышать доходы.

В эти годы продолжится реализация инициированных президентом национальных проектов. На их реализацию в бюджете заложено 6,9 триллионов рублей.

Сайт kp.ru Писал, что рекордную сумму получит из бюджета отрасль здравоохранение. Прогнозируемый объем ВВП на 2020 год составляет 112,863 триллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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