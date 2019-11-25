В Госдуме прокомментировали идею трибунала по керченской провокации

СЕГОДНЯ 12:00 2019-11-25T12:00:45+03:00

ВМСУ не оформили разрешение на проход через Керченский пролив

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В Госдуме одобрили идею созыва международного трибунала для расследования инцидента в Керченском проливе, когда украинские корабли вошли в российские воды без предупреждения. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что это поможет показать миру правду.

«Чем больше международных экспертов, тем результат будет труднее опровергнуть. Этот трибунал вполне может повлиять на общественное мнение стран Запада», — цитирует депутата RT.

Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов сообщил, что в Крыму намерены инициировать международный трибунал для расследования керченского инцидента. Он добавил, что трибунал планируется провести на территории одной из стран Западной Европы или в Латинской Америке, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU