Пригожин о скандале с Ротару: "Нельзя забивать сапогами таких величайших людей"

СЕГОДНЯ 12:35 2019-11-25T12:35:50+03:00

Российский продюсер дал интервью Тине Канделаки и Максиму Шевченко в программе "Доживем до понедельника" на Радио "Комсомольская правда"

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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что никогда не слышал от украинской певицы Софии Ротару каких-либо антироссийских высказываний. Она также никогда не говорила, что уходит с российской сцены, в отличие от многих других артистов.

Тем временем, в Сети поднялась целая волна негодования из-за новости о том, что Ротару выступит на "Песне года" в России. Сайт kp.ru писал, что недовольны не только украинцы, посчитавшие соотечественницу предательницей, но и жители нашей страны.

Пригожин прокомментировал ситуацию в интервью Тине Канделаки и Максиму Шевченко в программе "Доживем до понедельника" на Радио "Комсомольская правда".

"Она - символ дружбы, символ солнца. Нельзя забивать сапогами таких величайших людей", - сказал продюсер.

Он напомнил, что в каждой стране есть свои "псевдопатриоты, которые раскачивают лодку", и Украина не исключение. Ротару же не имеет никакого отношения к сложившейся ситуации. По мнению Пригожина, народная артистка, как и многие другие оказалась "заложником большой политической интриги".

"У нее нет другого выхода, как выйти с флагом на День независимости Украины. Это абсолютно нормально и оправданно", - пояснил собеседник.

При этом Иосиф Игоревич допустил, что певица могла помогать раненным участникам конфликта в Донбассе, но добавил - даже в Советском Союзе были "мегапатриоты", протягивающие руку помощи молодым немцам.

"Потому что они живые нормальные люди, их отправили на эту войну, у них не было другого выбора... Но не в этом главный вопрос. Главный вопрос – отсутствует культура уважения к взрослым людям как София Михайловна, к состоявшимся людям. Дайте услышать ее мнение, вместо того, чтобы запрещать ей приезжать. Мы же претендуем на демократическую страну, свободную страну, со своим мнением. Почему она не должна гастролировать, если она хочет?", - задался вопросом Пригожин.

Напоследок продюсер подчеркнул, что ситуация у Ротару безвыходная. Она фактически оказалась меж двух огней, но не может остаться посередине.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/745735" frameborder="0"></iframe> София Ротару возвращается в Россию.Решение 72-летней певицы выступить на «Песне года» вызвало жаркие споры

ИСТОЧНИК KP.RU