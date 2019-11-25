Хрупкая китаянка сломала 10 ребер в приступе кашля

СЕГОДНЯ 12:41 2019-11-25T12:41:36+03:00

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20-летняя жительница Китая попала в больницу с переломом десяти ребер. Девушка зашлась в приступе кашля и получила серьезные травмы. Врачи были потрясены диагнозом, но вскоре стало понятно, что проблема кроется гораздо глубже.

С подросткового возраста пациентка была одержима идеей красивой бледной кожи, которая в азиатской стране ассоциируется с принадлежностью к королевскому двору и богатому сословию. Китаянка старалась избегать солнца, а если выходила на улицу, то наносила солнцезащитный крем с мощным фильтром. Им она пользовалась круглый год и со временем ее кожа стала почти «прозрачной».

Помимо желанной бледности в организме развилась нехватка витамина D, критически низкий уровень кальция и фосфора в крови. Все это сделало кости очень хрупкими и ломкими.

Медики объясняют, что витамин D синтезируется в организме человека главным образом под воздействием солнечных лучей. А в дальнейшем отвечает за всасываемость кальция и фосфатов, которые являются строительным материалом для здоровья костей, зубов и мышц.

В данном случае недостаток «солнечного» витамина привел к сильной деформации. Девушка, которой ранее диагностировали астму, не смогла справиться с приступом кашля и почувствовала невыносимую боль в области груди.

Теперь врачи пытаются снять не только острое состояние, вызванное астмой, но и решить психологические проблемы, которые есть у девушки.

И если поломанные ребра заживут, а витамин D со временем компенсирует ломкость, то вот убедить ее в необходимости бывать на солнце и вести здоровый образ жизни будет совсем непросто, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU