2019-11-25T12:54:47+03:00
Политика

В Кремле оценили идею расширения пределов самообороны

Соответствующую статью хотят дополнить пунктом о действиях, направленных за защиту себя, семьи или имущества
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель Кремля Дмитрий ПесковПредставитель Кремля Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Инициатива о повышении пределов разрешенной самообороны сначала должна быть проработана экспертами и рассмотрена депутатами, лишь потом в Кремле смогут сформировать позицию по данному вопросу. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сайт kp.ru писал, что ранее с соответствующей идеей выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он предложил дополнить статью Уголовного кодекса об обороне пунктом, согласно которому действия, направленные на защиту имущества, себя или семьи от насилия, не являются превышением пределов.

В качестве примера политик привел американскую практику, где существует понимание "мой дом - моя крепость". Любого, кто проникает в жилище, в США можно практически всегда безнаказанно убить.

"Это новая инициатива, после того, как она будет внесена в Госдуму, начнется экспертная ее проработка, и потом будет формироваться какая-то позиция", - сказал Песков в общении с журналистами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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