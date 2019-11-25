В комитете по защите прав автовладельцев считают утилизационный сбор «налогом на воздух»

СЕГОДНЯ 12:47 2019-11-25T12:47:47+03:00

В эфире радио «Комсомольская правда» эксперт объяснил, что это за сбор и как повлияет на конечную стоимость машин

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С 2020 года практически вдвое увеличится утильсбор на автомобили. Для легковых автомобилей ставка вырастет на 110,7 процентов. В эфире радио «Комсомольская правда» представитель Комитета по защите прав автовладельцев, президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук объяснил, что это за сбор и как его повышение может сказаться на количестве автомобилей в стране.

- Когда этот сбор вводили, говорили о том, что будут создаваться какие-то фабрики, заводы, которые будут разбирать машины, их утилизировать, что-то перерабывать. Но ничего так и не создано, не построено. А он просто идет в какой-то общий бюджет, - объяснил эксперт.

Форманчук считает, что смысла в этом сборе сейчас фактически нет.

- И я не вижу необходимости в том, чтобы он был, этот сбор. Это налог на воздух получается.

Он напомнил, что водители и без того вынуждены платить немало налогов и сборов просто за то, чтобы управлять личным транспортом: акциз на топливо, транспортный налог, который обещают, но никак не отменят.

- Еще планируется сбор за покрышки вводить, за шипованную резину. Скоро ездить невозможно будет, потому что содержание машины будет обходиться в колоссальные деньги, - размышляет эксперт.

Окончательная стоимость автомобиля в связи с повышением утилизационного сбора тоже вырастет. Причем это касается как машин, произведенных в России, так и иномарок, при ввозе которых также оплачивают сбор – сумму потом закладывают в ценник для покупателя.

- Без него просто не выдадут ПТС на машину. Потому что в ПТС делается отметка о том, что уплачен утилизационный сбор, - объяснил Кирилл Форманчук.

ИСТОЧНИК KP.RU