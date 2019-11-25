2019-11-25T12:46:08+03:00
Политика

В Сирии начал работу одиннадцатый российско-турецкий патруль

Он стартовал из населенного пункта Дейрун-Ага
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Российские и турецкие военные продолжают патрулировать приграничные районы СирииРоссийские и турецкие военные продолжают патрулировать приграничные районы СирииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В понедельник, 25 ноября, в приграничном районе Сирии приступил к работе одиннадцатый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции. Зона патрулирования расположения в нескольких десятках километров к северо-востоку от населенного пункта Эль Камышли.

Совместное российско-турецкое патрулирование проходит по заранее согласованному маршруту. Военные стартовали от пункта таможенного перехода населенного пункта Дейрун-Ага. Здесь российские и турецкие военнослужащие согласовали маршруты совместного патрулирования и направились на восток вдоль сирийско-турецкой границы, передает сайт телеканала «Звезда».

В состав патруля входят порядка 50 военнослужащих двух государств, которые управляют российскими бронированными автомобилями «Тигр» и БТР-80, а также турецкими бронеавтомобили «Kirpi».

Напомним, десятый совместный патруль России и Турции приступил к работе 23 ноября в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к северо-западу от населенного пункта Камышлы, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кремле прокомментировали ситуацию с проверкой РУСАДА
Названы самые популярные направления для отдыха на Новый год
В Госдуму внесли законопрект, по которому росгвардейцев обяжут представляться
В комитете по защите прав автовладельцев считают утилизационный сбор «налогом на воздух»
В Кремле оценили идею расширения пределов самообороны
Хрупкая китаянка сломала 10 ребер в приступе кашля
Пригожин о скандале с Ротару: "Нельзя забивать сапогами таких величайших людей"
Российское гражданство стали давать в полтора раза чаще
Медведев уволил гендиректора «Российского экологического оператора»
В Госдуме прокомментировали идею трибунала по керченской провокации
В Совфеде одобрили бюджет России на 2020-2022 годы
Двух россиян и привязанный к лодке труп нашли у берегов Южной Кореи
Названа средняя цена искусственной елки
Трамп внепланово посетил больницу и ездит во время президентской гонки с врачом
Круизный лайнер La Belle Des Oceans налетел на скалы у берегов Таиланда
Ассанж может умереть в тюрьме - заявляют врачи британскому МВД
В Швеции решили больше не называть Беларусь «Белой Россией»
Президент РАН предложил оценивать на ЕГЭ креативность абитуриентов
Почти 60% россиян пользуются YouTube, но лишь 2% выкладывают видео
Запуск корабля «Прогресс МС-13» могут отложить из-за обнаруженной неисправности
Эксперты назвали профессии с высокой конкуренцией на рынке труда
В Японии разработали аппарат для выявления 13 видов рака по капле крови
Трассу Москва-Казань планируют продлить до Владивостока