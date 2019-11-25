В Сирии начал работу одиннадцатый российско-турецкий патруль

СЕГОДНЯ 12:46 2019-11-25T12:46:08+03:00

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В понедельник, 25 ноября, в приграничном районе Сирии приступил к работе одиннадцатый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции. Зона патрулирования расположения в нескольких десятках километров к северо-востоку от населенного пункта Эль Камышли.

Совместное российско-турецкое патрулирование проходит по заранее согласованному маршруту. Военные стартовали от пункта таможенного перехода населенного пункта Дейрун-Ага. Здесь российские и турецкие военнослужащие согласовали маршруты совместного патрулирования и направились на восток вдоль сирийско-турецкой границы, передает сайт телеканала «Звезда».

В состав патруля входят порядка 50 военнослужащих двух государств, которые управляют российскими бронированными автомобилями «Тигр» и БТР-80, а также турецкими бронеавтомобили «Kirpi».

Напомним, десятый совместный патруль России и Турции приступил к работе 23 ноября в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к северо-западу от населенного пункта Камышлы, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU