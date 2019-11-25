В Госдуму внесли законопрект, по которому росгвардейцев обяжут представляться

СЕГОДНЯ 12:58 2019-11-25T12:58:57+03:00

Бойцы Росгвардии будут должны разъяснять людям свои действия и их права. Фото: Александр ГЛУЗ

Бойцы будут должны разъяснять людям свои действия и их права

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Сегодня, 25 ноября, на рассмотрение Госдумы представят законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться при обращении к гражданам.

Нововведение коснётся только сотрудников вневедомственной охраны и подразделений лицензионно-разрешительной работы. Они являются полицейскими наравне со своими коллегами из МВД, дежурят вместе с ними на улицах, могут проводить различные проверки, но имеют право не показывать удостоверение, не объяснять свои действия гражданам и не перечислять им их права. При этом, новые правила не коснутся бойцов спецподразделений Росгвардии по соображениям личной безопасности. При необходимости их можно будет опознать по идентификационным жетонам Росгвардии.

Жалобы на отказ росгвардейцев представляться и разъяснять гражданам свои действия, ссылаясь на отсутствие такой обязанности по закону, поступали и ранее, сообщил один из авторов законопроекта Александр Хинштейн, заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

- Федеральным законом на них [росгвардейцев] не возложена обязанность представляться и предъявлять служебное удостоверение, в результате чего граждане лишены возможности убедиться, что к ним обращается именно уполномоченный на то представитель власти, - уточняется в пояснительной записке к федеральному закону.

Авторы также уточнили, что необходимость поправок к законопроекту возникла несколько лет назад и никак не связана с недавними протестами в Москве.

- Законопроектом предлагается устранить имеющийся пробел правового регулирования деятельности сотрудников войск национальной гвардии, возложив на них обязанность представляться и предъявлять служебное удостоверение в случае реализации ими отдельных полномочий, [...], а также разъяснять гражданам причину и основания применения таких мер и возникающие в связи с этим их (граждан) права и обязанности, - также сказано в записке.

Хиншетйн добавил, что правки в законе могут вступить в силу вместе с введением идентификационных жетонов по приказу Виктора Золотова, главнокомандующего нацгвардией.

- Это позволит выявлять конкретных сотрудников в случае каких-либо сомнений в законности их действий, а вместе с обязательством полицейских из Росгвардии представляться совсем закроет существующую проблему.

Законопрект уже одобрен Росгвардией и положительно воспринят государственно-правовым управлением президента России, отметил депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU