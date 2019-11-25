Топ-менеджер "Нафтогаза" рассказал о попытке вербовки американскими бизнесменами
Американские предприниматели Лев Парнас и Игорь Фруман пытались установить контроль над украинским "Нафтогазом". Во всяком случае именно в этом уверяет директор по интегрированному газовому бизнесу компании Андрей Фаворов.
Накануне он дал показания сотрудникам федеральной прокуратуры США в Нью-Йорке, которые расследуют деятельность упомянутых выше американских бизнесменов. Предпринимателей подозревают в нарушениях при осуществлении лоббистской деятельности и попытках добиться отставки Мари Йованович с должности посла Штатов в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.
По словам Фаворова, они же хотели сделать его "своим человеком".
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ИСТОЧНИК KP.RU
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