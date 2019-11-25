2019-11-25T13:48:36+03:00
В мире

Швейцарский бизнесмен выкупил шляпу Гитлера и подарил фонду в Израиле

Абдулла Шатилья не хотел, чтобы шляпа досталась неонацистам
Юлия САЛЬНИКОВА
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Адольф ГитлерАдольф ГитлерФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бизнесмен из Швейцарии потратил 50 тысяч евро на шапокляк Гитлера. Мужчина выкупил на аукционе дома Hermann Historica в Баварии 20 ноября шляпу диктатора нацистской Германии, но оставлять у себя этот предмет он не захотел. Абдулла Шатилья потратил деньги на шляпу только для того, чтобы шляпа не попала в руки неонацистов, для которых фигура Гитлера является культовой.

- Для меня чрезвычайно важно, чтобы предметы этой болезненной исторической эры не оказались не в тех руках, - цитирует Deutsche Welle Шатилью.

Бизнесмен хотел выкупить и другие предметы аукциона, но ему не удалось. Аукционный дом критиковали и требовали даже отменить торги. С официальным обращением выступил председатель Европейской еврейской ассоциации (EJA) Менахем Марголин, который назвал аукцион «прославлением нацистов» и попыткой заработать на «запятнанных кровью предметах».

Бернхард Пахер, директор аукционного дома Hermann Historica, оправдывался – основные покупатели – это музеи и коллекционеры, организаторы торгов следят за тем, куда уходят вещи после аукциона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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