2019-11-25T13:52:16+03:00
Звезды

Министерство культуры требует взыскать с Кирилла Серебренникова 133 млн рублей

Хищение именно такой суммы инкриминируют подозреваемым по делу "Седьмой студии"
Ася КУЗНЕЦОВА
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В августе 2017 Серебренников был приговорён к заключению под домашний арест, а почти два года спустя, в апреле 2019 выпущен под подписку о невыезде.В августе 2017 Серебренников был приговорён к заключению под домашний арест, а почти два года спустя, в апреле 2019 выпущен под подписку о невыезде.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Министерство культуры поддерживает исковые требования суда и настаивает на взыскании с режиссёра Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела "Седьмой студии" 133 миллионов рублей, заявила представитель Минкульта в Мещанском суде Москвы.

- Мы поддерживаем исковые требования в полном объёме, - сказала представитель ведомства. Заявление об иске о компенсации ущерба был заявлен ещё на стадии следствия.

В процессе рассмотрения дела, суд назначил экспертизу, которая оценила мероприятия "Платформы" как значительное культурное явление. Точных цифр эксперты предоставить не смогли из-за отсутствия документации. Адвокат Дмитрий Харитонов отметил, что по результатам экспертизы на проект "Платформа" вместо 260 миллионов рублей было потрачено 216, потому что Серебренников сэкономил деньги для государства, а не украл их.

Следствие с 2017 года обвиняет режиссёра Серебренников и продюсеров Алексея Малобродского и Юрия Итина в хищении 133 из 214 миллионов рублей, выделенных "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного российского искусства в проекте "Платформа" в 2011 - 2014 годах.

В августе 2017 Серебренников был приговорён к заключению под домашний арест, а почти два года спустя, в апреле 2019 выпущен под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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