Путин выразил соболезнования родным и коллегам Людмилы Вербицкой
Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам бывшего ректора Санкт-Петербургского государственного университета Людмилы Вербицкой.
Сайт kp.ru писал, что одна из самых известных российских филологов скончалась в минувшее воскресенье, 24 ноября. Ей было 83 года.
"Людмила Алексеевна была выдающимся учёным, талантливым педагогом и наставником, человеком огромной духовной силы и внутреннего достоинства. Своей многогранной научной, преподавательской, общественной деятельностью, всей своей жизнью она утверждала великую ценность культуры, образования, просвещения, русской литературы и русского языка", - говорится в телеграмме главы государства.
Владимир Путин подчеркнул, что Вербицкая внесла неоценимый вклад в развитие гуманитарного знания и традиций подвижничества. Она беззаветно служила избранному делу, россиянам и родине.
ИСТОЧНИК KP.RU