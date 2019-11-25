Путин выразил соболезнования родным и коллегам Людмилы Вербицкой

СЕГОДНЯ 14:00 2019-11-25T14:05:49+03:00

В возрасте 83 лет не стало Людмилы Вербицкой. Фото: СПбГУ

Бывший ректор СПбГУ умерла в воскресенье, 24 ноября, на 84-м году жизни

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Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам бывшего ректора Санкт-Петербургского государственного университета Людмилы Вербицкой.

Сайт kp.ru писал, что одна из самых известных российских филологов скончалась в минувшее воскресенье, 24 ноября. Ей было 83 года.

"Людмила Алексеевна была выдающимся учёным, талантливым педагогом и наставником, человеком огромной духовной силы и внутреннего достоинства. Своей многогранной научной, преподавательской, общественной деятельностью, всей своей жизнью она утверждала великую ценность культуры, образования, просвещения, русской литературы и русского языка", - говорится в телеграмме главы государства.

Владимир Путин подчеркнул, что Вербицкая внесла неоценимый вклад в развитие гуманитарного знания и традиций подвижничества. Она беззаветно служила избранному делу, россиянам и родине.

ИСТОЧНИК KP.RU